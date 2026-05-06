Ula'da 'Bir Kitap Bir İnsan' projesi yapıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde öğrenciler yazar Belgin Usta Yıldız ile bir araya geldi.

"Bir Kitap Bir İnsan Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, "Zamanı Döndüren Beşli: Gizli Kaset" kitabının yazarı Belgin Usta Yıldız öğrencilerle buluşarak kitap üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, kitap okuma alışkanlığının önemi vurgulandı.

Etkinliğe, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yiğit ve hayırsever Yener Özbüken de katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerle bir süre sohbet ederek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, yazarın kitaplarını imzalaması ve öğrencilerle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.