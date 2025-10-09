Haberler

Muğla'da Öğrenci Yurdu'nda Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Muğla'da Öğrenci Yurdu'nda Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Turgutreis Öğrenci Yurdu ile Türk Kızılayı işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında 168 ünite kan toplandı. Öğrencilerin, kamu çalışanlarının ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin ileride de devam edeceği belirtildi.

Muğla'da Turgutreis Öğrenci Yurdu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Turgutreis Öğrenci Yurdu ile Türk Kızılayı işbirliğiyle yurtta gerçekleştirilen kampanyaya öğrencilerin yanı sıra kamu çalışanları ve vatandaşlar da destek verdi.

Turgutreis Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 168 ünite kan elde edildiği bildirildi.

Kampanyanın ileriki günlerde de yapılacağını belirtildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
