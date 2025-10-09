Muğla'da Öğrenci Yurdu'nda Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Muğla'da Turgutreis Öğrenci Yurdu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Turgutreis Öğrenci Yurdu ile Türk Kızılayı işbirliğiyle yurtta gerçekleştirilen kampanyaya öğrencilerin yanı sıra kamu çalışanları ve vatandaşlar da destek verdi.

Turgutreis Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 168 ünite kan elde edildiği bildirildi.

Kampanyanın ileriki günlerde de yapılacağını belirtildi.