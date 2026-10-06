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Muğla'da Milas ve Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Muğla'da Milas ve Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde 2-4 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bin 400 adet sentetik ecza, 448 gram skunk ve 54 bin 300 TL ele geçirilirken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda bin 400 adet sentetik ecza, 448 gram skunk ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milas ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. 2-4 Ekim tarihleri arasında belirlenen adreslere ve araçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; bin 400 adet sentetik ecza, 448 gram skunk, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 54 bin 300 TL ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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