Muğla'da Makilik Alanında Yangın Çıktı

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Bodrum ilçesinde maki yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. Yangın, Göltürkbükü Mahallesi'nde başladı.

1)MUĞLA'DA MAKİ YANGINI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde maki yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde yakınlarındaki makilikte, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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