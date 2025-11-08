Muğla'da Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Muğla'da, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "1 Çocuk 1 Dilek Muğla" gönüllü öğrenciler topluluğunca farkındalık ve moral etkinliği düzenlendi.

Eğitim Araştırma Hastanesi'nde stant açan topluluk üyeleri, çocuklarla resim boyama etkinliği gerçekleştirdi ve ailelere lösemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Renkli ve duygusal anlara sahne olan etkinlikte, çocuklar kısa süreliğine tedavi ortamından uzaklaşarak keyifli vakit geçirdi. Topluluk üyeleri lösemiyle mücadelede erken tanı, moral ve desteğin önemine dikkat çekti.

Standı ziyaret eden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan ile Destek ve Kalite Yönetim ekibi öğrencilere ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.