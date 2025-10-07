Haberler

Muğla'da Kuvvetli Lodos Motoryatı Karaya Oturdu

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli lodos nedeniyle bir motoryat karaya oturdu. Saatte yaklaşık 35 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle açıkta demirli olan yat, sürüklenerek karaya ulaştı. Yatta kimsenin bulunmadığı bildirildi.

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nde sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli lodos nedeniyle, motoryat karaya oturdu.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda, sabah saatlerinde etkisini artıran lodosun hızı saatte yaklaşık 35 kilometreye ulaştı. Koyda açıkta demirli olan motoryat dalga ve kuvvetli lodos nedeniyle sürüklendi. Demir taradığı belirlenen motoryat, karaya oturdu. Yatta kimsenin bulunmadğı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
