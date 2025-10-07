Muğla'da Kuvvetli Lodos Motoryatı Karaya Oturdu
Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda, sabah saatlerinde etkisini artıran lodosun hızı saatte yaklaşık 35 kilometreye ulaştı. Koyda açıkta demirli olan motoryat dalga ve kuvvetli lodos nedeniyle sürüklendi. Demir taradığı belirlenen motoryat, karaya oturdu. Yatta kimsenin bulunmadğı öğrenildi.
