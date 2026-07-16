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Muğla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çakmak Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak bir ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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