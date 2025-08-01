Muğla'da Kaybolan Kürek Sörfçüsünün Cesedi Bulundu

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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda paddle board ile denize açılan Turgay Tarakçı'nın kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Akbük Koyu'nda paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Turgay Tarakçı'yı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 bot ve Su Altı Arama Kurtarma ekipleri eşliğinde sekizinci gününde de devam etti. Çalışmalara bir sahil güvenlik helikopteri de destek verdi.

Bugün saat 11.00'de, Tarakçı'nın cansız bedenine kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta ulaşıldı. Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Akbük Koyu'nda 25 Temmuz'da paddle board ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı denize düşmüş, kısa sürede boarddan uzaklaşan iki kişiden Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başarmış, Tarakçı ise kaybolmuştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, Tarakçı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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