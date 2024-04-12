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Muğla'da kavga: 6 zanlı tutuklandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İlçede iki gün önce yaşanan ve bir kişinin gözaltına alındığı kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, B.B, S.B, K.A, H.Ü. ve S.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

23 Nisan Bulvarı'nda 10 Nisan'da çıkan, tarafların birbirlerine sopa, bıçak ve silahla saldırdığı kavgada 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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