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Muğla'da Kamyonetin Otomobile Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla'da kamyonet, yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da yanındaki sürücüsü Ali Olgun ile arkadaşı Filiz Erdem Ülgen'e çarptı. Kazada Ülgen yaşamını yitirdi, Olgun ise yaralandı.

MUĞLA'da kamyonet, yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da yanındaki sürücüsü Ali Olgun ile arkadaşı Filiz Erdem Ülgen'e çarptı. Kazada Ülgen yaşamını yitirdi, Olgun ise yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Aydın- Muğla kara yolunda meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Erkin Karagüllü'nün kullandığı 06 VM 158 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki 48 KJ 929 plakalı otomobile, ardından da yanındaki sürücüsü Ali Olgun ile arkadaşı Filiz Erdem Ülgen'e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Olgun ve Ülgen, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, Ülgen, hayatını kaybetti. Olgun'un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından kamyonetiyle kaçan Erkin Karagüllü, Denizli il sınırında jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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