Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ramazan Ş'nin kullandığı 09 B 1898 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Muratlar mevkisindeki kavşakta A.E. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Ramazan Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan Ş'nin cenazesi incelemenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
