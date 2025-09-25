Haberler

Muğla'da Kadın Hakları Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'da Kadın Hakları Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Belediyenin düzenlediği etkinlikte, avukat Perihan Ceviz kadınlara hukuki haklar hakkında bilgi verdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, belediye tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında kırsal mahallelerde kadın hakları bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ekipleri ve Avukat Perihan Ceviz'in, Yemişendere Mahallesi'nde kadınlara hukuki haklar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yaptığı belirtildi.

Bilgilendirme sonrası ekipler ve Ceviz tarafından katılımcıların sorularının cevaplandırıldığı ifade edilen açıklamada, belediyenin kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata daha güçlü katılımı için eğitim ve seminerler düzenlemeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
