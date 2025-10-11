Muğla'da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Milas ilçesinde yapımına başlanılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ören Mahallesi'nde yapımı tamamlanan tesisin, gelecekteki nüfus artışının göz önüne alınarak inşa edildiği, 20 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip tesisin, Ören ve çevresinin, çevresel değerlerini koruyarak bölge halkının yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, evsel atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla kurulan ileri biyolojik arıtma yapan tesisin, arıtılan suyun yeşil alanlarda ve sanayide yeniden kullanılmasına imkan sağladığı aktarıldı.

Tesisin 4 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, aktif çamur sistemiyle ileri biyolojik arıtma yapan tesisin, içme suyu kaynaklarının kaybına son vererek yeraltı su kaynağını da güvende tuttuğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, çevresel değerlerin korunmasına dikkat edilen tesiste, atık suları düzenli bir biçimde arıtıldığı için çevrede kötü koku, sinek ve görüntü kirliliğinin de önüne geçildiğine vurgu yapıldı.

Yaklaşık 156 milyon lira yatırım bedeliyle tamamlanan tesisin, çevre dostu teknolojiler kullanılarak inşa edildiği, ileri biyolojik arıtma sistemiyle donatıldığı ve bölge halkında çevre bilincini güçlendirmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, MUSKİ'nin, Ören sahilinin mavi bayrak kriterlerini karşılamasına yönelik önemli adımlardan birini daha attığına değinildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Aras, çevre ve altyapı yatırımının önemine vurgu yaparak, önceliklerinin doğal kaynakları korumak olduğunu ifade etti.

Aras, ileri biyolojik arıtma tesisleriyle atık suyu arıttıklarını ve yeşil alan sulamasında kullandıklarını belirterek, "Böylelikle hem bu suyun mavi denizlerimize zarar vermesini engelliyor hem de tasarruf sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.