Muğla'da iki orman yangını birden çıktı

Muğla'da iki orman yangını birden çıktı
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Muğla'nın Datça ve Ula ilçelerinde iki ayrı orman yangını çıktı. Yangınlar, ekiplerin hızlı müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Muğla'nın Datça ve Ula ilçelerinde çıkan iki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınlarında da artış yaşanıyor. Orman yangınlarının sıkça görüldüğü Muğla'da iki yangın birden çıktı.

HEM DATÇA HEM ULA'DA YANGIN

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Aktur mevkisi ile Ula ilçesi Yeşilçam mevkisindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine her iki bölgeye de Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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