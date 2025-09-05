Muğla'da Hükümlü Operasyonla Yakalandı
Muğla'da, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşmiş bir firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel