Muğla'da horoz dövüşü ve kumar operasyonu: 54 kişiye 346 bin 950 TL ceza

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde; Muğla Hayvanları, Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'ne yapılan baskında, horoz dövüştüren ve kumar oynayan 54 kişiye 346 bin 950 TL ceza kesildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Muğla Hayvanları, Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü düzenlendiği bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine 12 Ocak günü saat 22.30'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; derneğe baskın yapıldı. Yapılan baskında horoz dövüştürüp kumar oynayan 54 kişiye toplam 346 bin 950 TL ceza kesildi. Dövüştürülen 9 yaralı horoz ise Muğla Hayvan Barınağı'na teslim edildi.