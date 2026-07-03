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Muğla'da haziran ayındaki operasyonlarda aranan 638 kişi yakalandı

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Muğla'da emniyet ekiplerince haziran ayında düzenlenen operasyonlarda, aranan 638 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 185'inin kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Muğla'da emniyet ekiplerince haziran ayında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen çalışmalarda 638 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 638 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yakalananlardan 185'inin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerden 155'inin 0-5 yıl, 24'ünün 5-10 yıl, 5'inin 10-20 yıl, 1'inin ise 20 yıl ve üzeri sürelerle hapis cezalarının olduğu bildirildi.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında ayrıca çeşitli mahkemelerce ifade vermeye yönelik aranma kaydı bulunan 453 kişinin de yakalanarak adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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