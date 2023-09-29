Muğla'da Hastaneye Giderken Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hastaneye giderken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza saat 09.30 sıralarında Muğla-Fetihle Karayolu, Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köyceğiz'den Ortaca Devlet Hastanesi'ne gelen Emine Tahtalı (56), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, yolda ilerleyen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 48 AAC 405 plakalı araç çarptı. İddiaya göre çok hızlı olduğu belirtilen aracın çarpma şiddeti ile Emine Tahtalı yaklaşık 50 metre ileri savurulurken araç ise 110 metre sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Emine Tahtalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit ederken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA