Muğla'da Genel Asayiş Uygulaması: 147 Ekip, 687 Personel Katıldı

Güncelleme:
Muğla'da yapılan genel asayiş uygulamasında 147 ekip ve 687 personel görev aldı. 8 bin 278 kişi sorgulandı, 12 kişi yakalandı, çok sayıda araç ve iş yeri denetlendi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Muğla'da 147 ekipte, 687 personelin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 7-8 Kasım'da İstihbarat, KOM, Narkotik, Tem, Güvenlik, Çocuk, Asayiş, Trafik, Göçmen, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerden oluşan 147 ekip, 687 personelin katılımıyla genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 8 bin 278 kişi sorgulandı, 12 kişi yakalandı. Uygulamalarda 2 bin 255 araç ve 474 motosiklet kontrol edilirken, eksiklikleri olan 31 araç 6 motosiklet trafikten men edildi, 211 araç ve 63 motosiklete de 1 milyon 170 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.

257 umuma açık iş yeri denetlenirken, eksiklikleri olan 16 işletme hakkında gerekli tutanaklar tanzim edildi.

Ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca ve 57 fişek ele geçirilirken, kıraathane işleten 1 kişiye kumar oynatmaya yer temin suçundan adli işlem ve oynayan 4 kişiye idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
