Muğla'da Genel Asayiş Uygulaması: 147 Ekip, 687 Personel Katıldı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 7-8 Kasım'da İstihbarat, KOM, Narkotik, Tem, Güvenlik, Çocuk, Asayiş, Trafik, Göçmen, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerden oluşan 147 ekip, 687 personelin katılımıyla genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 8 bin 278 kişi sorgulandı, 12 kişi yakalandı. Uygulamalarda 2 bin 255 araç ve 474 motosiklet kontrol edilirken, eksiklikleri olan 31 araç 6 motosiklet trafikten men edildi, 211 araç ve 63 motosiklete de 1 milyon 170 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.
257 umuma açık iş yeri denetlenirken, eksiklikleri olan 16 işletme hakkında gerekli tutanaklar tanzim edildi.
Ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca ve 57 fişek ele geçirilirken, kıraathane işleten 1 kişiye kumar oynatmaya yer temin suçundan adli işlem ve oynayan 4 kişiye idari işlem yapıldı.
Uygulamalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.