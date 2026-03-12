Haberler

Kampüs iftarında gönüllü gençler aynı sofrada buluştu

Güncelleme:
Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar programında gönüllü gençler bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Ramazan'ın anlamı üzerine sohbetlerin yapıldığı etkinlikte semazen gösterisi ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde düzenlenen kampüs iftarında aynı sofrada buluşan gönüllü gençler birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Programa katılan gönüllü gençler, iftar öncesinde sohbet ederek Ramazan ayının anlam ve önemine dair paylaşımlarda bulundu.

Ezanın okunmasıyla oruçlar açılırken, aynı sofrada bir araya gelen gençler Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı.

Program kapsamında gerçekleştirilen semazen gösterisi ilgiyle izlendi. Daha sonra gönüllü gençler söylenen ilahilere eşlik etti.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gençleri bir araya getiren bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Ramazan ayı boyunca gençlere yönelik etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

