Muğla'da Fırtına Balıkçı Teknesini Batırdı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir balıkçı teknesi su alarak battı. Sarıgerme Sahili'nde oluşan dev dalgalar, yerel balıkçılar için tehlike oluşturdu.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde fırtına nedeniyle bir balıkçı teknesi battı.
İlçede etkili olan fırtına nedeniyle Sarıgerme Sahili'nde dev dalgalar oluştu.
Sarısu Deresi'ndeki Ortaca Belediyesine ait balıkçı barınağında bağlı bir balıkçı teknesi su alarak battı.
Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel