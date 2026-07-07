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Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.B.Ç., emniyet ekiplerince saklandığı arazide yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele şubeleri ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.Ç, Seydikemer ilçesinde saklandığı arazide yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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