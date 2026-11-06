Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da ekim operasyonlarında 20 kişi tutuklandı, 1,5 milyon lira vergi kaybı önlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da ekim operasyonlarında 20 kişi tutuklandı, 1,5 milyon lira vergi kaybı önlendi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da ekim ayında kaçakçılık ve organize suçla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklanırken, yaklaşık 1,5 milyon liralık vergi kaybı önlendi.

MUĞLA'da polisin ekim ayında düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Böylece yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık vergi kaybı önlenirken, bölgesel faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ekim ayı boyunca kent genelinde çalışmalarını sürdürdü. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 171 litre kaçak ve sahte alkol, 178 elektronik sigara, 502 paket kaçak sigara, 13 kaçak eşya ile 466 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarla yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonlarda ayrıca 11 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 480 tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan ekim ayı içerisinde bölgesel faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 34 şüpheliden 20'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz15

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya medya temsilcileri Çin'de! Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu

Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş

İşte 8 kişiyi öldüren seri katilin evi! Bakın nerede yaşıyormuş
Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı

Gelin kaçıp kurtuldu, damadı fena dövdüler
Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı
Saniyeler içinde küle döndü! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Sinem Kobal davete eşi Kenan İmirzalıoğlu olmadan katıldı! Nedeni belli oldu

Sinem Kobal geceye yalnız geldi! Kenan bakın neredeymiş
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha

Canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha