Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İsmail Arslan idaresindeki 48 SM 091 plakalı otomobil, Emek Mahallesi KYK Yurtları önünde yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından ön cam kesilerek bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Durmuş Genç - Güncel İsmail Arslan İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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