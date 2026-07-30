Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kadir K. (23) idaresindeki 13 ABF 069 plakalı motosiklet, Osman Nuri Bilgin Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi.
Kazada ağır yaralanan Kadir K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA