Muğla'da Seydikemer ilçesindeki derede bir kişinin cesedi bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir derede Özbekistan uyruklu 21 yaşındaki Shoyadbek Khlımjonov'un cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki derede Özbekistan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.
Çobanlar Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu Shoyadbek Khlımjonov'dan (21) haber alamayan yakınları dere kenarına gitti.
Dere kenarında oğluna ait kıyafetleri gören baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar tarafından yapılan aramada Khlımjonov'un cesedi bulundu.
Kaynak: AA / Onur Çadır