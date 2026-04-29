Haberler

Muğla'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 1 kadın yaralandı, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 1 kadın yaralandı, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Terzialiler Mahallesi Basoğlu Sokak'ta, E.C. ile S.Y. ve H.Y. isimli kadınlar arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C, yanında bulunan silahla iki kadına ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kadınlardan S.Y, kurtulmak için kaçtığı otelin girişinde hayatını kaybetti.

H.Y. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan E.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

