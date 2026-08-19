Haberler

Milas'ta orman yangını kontrol altına alındı

Milas'ta orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 52 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, "orman kahramanları" başta olmak üzere yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.

Vali Akbıyık, hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması çağrısında bulunarak, girişi yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, anız ve açık alanda ateş yakılmaması, izmarit atılmaması ve en küçük duman görülmesi halinde 112'nin aranması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

Ünlü ismin ailesi için yaptırdığı evi görenler aynı yorumu yapıyor
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! '11 yıl sonra kuduran vaka var'

Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı

Yeni Partili vekili bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ile oğlu tutuklandı
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız