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Muğla'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Çayboyu Mahallesi Burnagoz mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına bölgedeki mermer fabrikalarının iş makineleriyle de müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çayboyu Mahallesi Burnagoz mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yangına bölgedeki mermer fabrikalarının iş makineleriyle de müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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