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Muğla'da çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda binanın çatı katında hasar meydana geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Eskiköy Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında binanın çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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