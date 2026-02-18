Haberler

Evde soludukları çakmak gazı patladı: 7 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çakmak gazı soluyan 7 kişi, patlamada yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir evde çakmak gazı soludukları iddia edilen 7 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Havana Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre; F.D. (18), B.D. (19), A.D., (16), S.G. (18), A.G.B. (17), T.D. (18) ve D.C.D. (17) evde çakmak gazı solumaya başladı. Daha sonra F.D., çakmakla sigara yakmak istediği sırada patlama oldu. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
