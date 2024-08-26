Muğla'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Ormanda Yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı, bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Muhittin Kıvrık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla ormanda yakalanarak gözaltına alındı. Kıvrık'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
ORMANDA YAKALANDI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı, bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Muhittin Kıvrık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla ormanda yakalanarak gözaltına alındı. Kıvrık'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Cavit AKGÜN / MUĞLA,