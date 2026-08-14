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Fethiye'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Öldü, 2 Polis Yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaza ihbarına giden polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Muhammet Furkan B. hayatını kaybetti, 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bir kaza ihbarına giden iki trafik polisinin bulunduğu otomobil, Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde Muhammet Furkan B'nin kullandığı 35 BDR 044 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Muhammet Furkan B. ile polisler ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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