Muğla'da bir kadını darbeden ve aracına zarar veren kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını darbederek aracına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Dün ilçede N.Ö'yü darbettiği ve aracına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran N.Ö, arkadaşı H.K'nin kendisini darbettiği, aracının camını kırdığı, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, ekiplerin yapmış olduğu çalışmada şüpheli H.K, Aydın'da gözaltına alınmıştı.