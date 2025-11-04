Haberler

Muğla'da Bıçaklı Saldırı: Jandarmaya Kalkan Şüpheli Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Muğla'da Bıçaklı Saldırı: Jandarmaya Kalkan Şüpheli Vurularak Etkisiz Hale Getirildi
Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesinde bir evi ateşe veren ve jandarmalara bıçakla saldıran şüpheli, güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay sonrası şüpheli hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir evi ateşe verdikten sonra bıçakla iki jandarmayı yaralayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Gökova Mahallesi'nde R.K. (33), arkadaşı N.M'nin (33) evini ateşe verdi. Şüpheli daha sonra elinde bıçakla yan taraftaki başka bir eve girdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uyarılara rağmen dışarı çıkmayan ve ekiplere direnen kişi, kendisine müdahale eden iki jandarma personelini bıçakla yaraladı. Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan R.K, hayatını kaybetti.

Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öğrenildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.



