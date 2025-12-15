Muğla'da çeşitli suçlardan yakalanan 15 kişi tutuklandı
Muğla ve ilçelerinde yapılan devriye çalışmalarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 44 şüpheli yakalandı. Bunlardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 8-14 Aralık'ta yapılan 3 bin 737 devriye görevinde, 34 bin 469 kişi ve 3 bin 179 araç kontrol edildi.
Ekiplerin yaptığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.
Bu kişilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel