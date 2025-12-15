Muğla'da çeşitli suçlardan yakalanan 15 kişi tutuklandı

Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 44 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 8-14 Aralık'ta yapılan 3 bin 737 devriye görevinde, 34 bin 469 kişi ve 3 bin 179 araç kontrol edildi.

Ekiplerin yaptığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.