Muğla'da çeşitli suçlardan yakalanan 15 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Muğla ve ilçelerinde yapılan devriye çalışmalarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 44 şüpheli yakalandı. Bunlardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 8-14 Aralık'ta yapılan 3 bin 737 devriye görevinde, 34 bin 469 kişi ve 3 bin 179 araç kontrol edildi.

Ekiplerin yaptığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

