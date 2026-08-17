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Ula'da ahır yangını: 4 hayvan telef, 1500 saman balyası kül oldu

Ula'da ahır yangını: 4 hayvan telef, 1500 saman balyası kül oldu
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Muğla'nın Ula ilçesinde bir ahır ve saman deposunda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan öldü, 1500 saman balyası ve bir yem karma makinesi yandı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde ahır ve saman deposunda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan öldü, 1500 saman balyası yandı.

Ula ilçesi Portakallık Mahallesi'nde ahır ve saman deposunda, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Daha sonra Ula Belediyesi'ne ait su tankeri ve kepçe ile soğutma çalışması yapıldı. Yangında 4 büyükbaş hayvan öldü, 1500 saman balyası ile 1 yem karma makinesi de yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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