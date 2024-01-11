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Muğla'da 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan Buket Bayazit (21) ile Sertuğ Zeki Bestel (38), tutuklandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan Buket Bayazit (21) ile Sertuğ Zeki Bestel (38), tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evlerine dün düzenlenen operasyonda 5 kilo 550 gram kubar esrar, 4 gram kokain, 13 gram metamfetamin ve 11 bin 600 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Buket Bayazit ile Sertuğ Zeki Bestel, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muğla Narkotik Suçlar Tutuklama Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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