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Muğla'da muhtarlık seçim sonuçları belli oldu

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Muğla'nın Ula, Datça, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerine bağlı bazı mahallelerde yapılan muhtarlık ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Akyaka Mahallesi'nde Hürriyet Özsoy, Mesudiye'de Erdi Arslan, Çandır'da Salih Kilis ve Narlı'da Süleyman Uysal muhtar seçildi.

Muğla'nın Ula, Datça, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinin bazı mahallelerinde gerçekleşen bazı mahallelerdeki seçim sonuçları belli oldu.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde muhtarlık görevinin düşmesi nedeniyle yapılan ara seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Hürriyet Özsoy kazandı.

Seçimi kazanan Hürriyet Özsoy'un, görevi düşen eski muhtar Ferudun Özsoy'un eşi olduğu belirtildi.

Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yapılan seçimlerde ise mahalle muhtarı Erdi Arslan seçildi.

Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi'nde gerçekleşen seçimlerde Salih Kilis muhtarlık seçimlerini kazanırken, Dalaman ilçesi Narlı Mahallesi için yapılan seçimlerde ise Süleyman Uysal muhtarlık görevine getirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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