Muğla'da "2026 Gençlik Yılı" lansmanı yapıldı

Güncelleme:
Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın koordinesinde hayata geçirilen "2026 Gençlik Yılı" lansmanı gerçekleştirildi.

Muğla Valiliğinin bahçesinde düzenlenen lansmana, Muğla'da eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri, sporcular, STK'lar kurum müdürleri, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Akbıyık, 2026 yılının sadece bir takvim yılı değil, bir irade beyanı olduğunu söyledi.

Gençlerin eğitim, spor, sanat, bilim ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini belirten Akbıyık, "Kamplardan spor faaliyetlerine, kültür ve sanat etkinliklerinden sosyal sorumluluk projelerine, doğa ve çevre çalışmalarından gönüllülük faaliyetlerine kadar geniş kapsamlı bir programı gençlerimizle buluşturacağız." dedi.

Akbıyık, 2026'nın gençlerin sadece izlediği değil, söz söylediği, fikir ürettiği ve yön verdiği bir yıl olacağını ifade etti.

Projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Aile Yılı" vizyonundan ilham aldıklarını vurgulayan Akbıyık, güçlü ailelerin de değerlerine bağlı gençlerle mümkün olduğunu dile getirdi.

Projenin yıl boyu süreceğine ve her ay farklı etkinliklerin yapılacağına işaret eden Akbıyık, "Gençlerin eğitiminden sporuna, bilimsel çalışmalarından sosyal gelişimine kadar geniş bir yelpazede projeler hayata geçirilecek. Doğa kampları, kültür-sanat etkinlikleri ve gönüllülük faaliyetleri Muğla genelinde yaygınlaştırılacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık, gençlerle birlikte gençlik ateşini yaktı. 2026 Gençlik Yılı pastası kesilerek gençlere günün anısına özel hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
