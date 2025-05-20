Muğla'da 20 Mayıs Dünya Arı Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Muğla'da 20 Mayıs Dünya Arı Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Muğla'da gerçekleştirilen 20 Mayıs Dünya Arı Günü etkinlikleri, 'Arıya Saygı, Geleceğe Umut' sloganıyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu ve çeşitli gösteriler yapıldı. Muğla'nın çam balı üretimindeki önemi vurgulandı.

Muğla'da 20 Mayıs Dünya Arı Günü etkinlikleri yapıldı.

Ankara'da 2010 yılında "Altın Yağmur" sloganıyla başlayan Dünya Arı Günü etkinliklerinin bu yıl 15'incisi, "Arıya Saygı, Geleceğe Umut" özdeyişiyle Muğla'da gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında bu yıl ilk kez Düzen mevkisindeki alanda "20 Mayıs Dünya Arı Günü Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Daha sonra Muğla Olgunlaşma Enstitüsü önünde davul zurna eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndan Menteşe Kent Meydanı'na kadar devam etti.

Burada anaokulu öğrencileri, arı kostümleriyle sahne performansı sergiledi.

Törende konuşan Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, kentin hem turizm hem de tarımda önemli noktada olduğunu söyledi.

Tarım alanında üreticilere ve projelere önemli destekler verildiğini belirten Kahraman, çiftçilerin projelere başvurmalarını ve önemli ürünlerde tesisleşmeye gitmeleri gerektiğini dile getirdi.

"Muğla, çam balı üretimiyle Türkiye ve dünyada çok önemli yerde"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise göreve geldikleri günden itibaren arıcılarla iç içe olduklarını, projelerle onlara destek verdiklerini kaydetti.

Özellikle kentte yaşanan orman yangınlarının ardından arıcıların yaralarının sarılması için çalışma yürüttüklerini bildiren Aras, "Muğla, çam balı üretimiyle Türkiye ve dünyada çok önemli yerde. Bu nedenle arıcılarımıza arıcılık ekipmanlarına kadar her türlü desteği veriyor, temiz petek projesi yürütüyoruz. Birliğimizle beraber arı yemi üretim tesisinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de Türkiye'nin arı varlığı ve bal üretimi açısından dünyada ikinci sırada, çam balı üretimi açısından ise lider olduğunu bildirdi.

Dünyadaki ırk ve ekotiplerin yüzde 20'sinin Türkiye'de olduğunu vurgulayan Şahin, 7 ırk ve ekotipinin 6'sının ıslah çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Çam balının standardının çıkarıldığına işaret eden Şahin, arıcılığın doğanın ve tarımın sigortası olduğunu, insan beslenmesi için de önemli ürünler ürettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra alanda kurulan stantları gezerek arı ve arı ürünlerini inceledi, bal tadımı yaptı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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