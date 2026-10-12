Haberler

Muğla Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen müşterek operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden biri ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen müşterek operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı unsurlar, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi özaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.K., M.K. ve A.Z.D. tutuklandı, İ.C. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
İzleyenleri ikiye bölen görüntü

Tartışma yaratan görüntü
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi
Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar
7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü