Muğla Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Dalaman ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
