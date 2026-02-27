Haberler

Kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Orhan K. Bursa'da yakalandı

Güncelleme:
Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan Orhan K., Bursa'da gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan Orhan K., Bursa'da gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 21 Ağustos 2019'da bu yana müebbet hapis cezasıyla aranan Orhan K.'nın izini sürdü. Ekipler, Orhan K.'nın İstanbul'dan Bursa'ya kaçtığını ve burada bir evde saklandığını belirledi. İstanbul'dan Bursa'ya giden aranan şahıslar büro amirliğine bağlı ekipler Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi'nde bir eve yaptığı baskında Orhan K.'yı gözaltına aldı. Yapılan incelemede Orhan K.'nın 'Kasten Öldürme', 'Ateşli Silahlar kanuna muhalefet', 'Hakaret' suçlarından 8 UYAP araması olduğu ayrıca kesinleşmiş müebbet hapis cezası nedeniyle 7 yıldır arandığı tespit edildi. Firari hükümlü yakalanmasının ardından Bursa, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

