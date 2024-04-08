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Mudurnu'da Sunta Fabrikasında Patlama: 3 İşçi Yaralandı

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Mudurnu ilçesinde sunta fabrikasının ham madde silosunda meydana gelen patlamada biri ağır 3 işçi yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki sunta fabrikasının ham madde silosunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle işçiler Ertan E. (46), Ömer D. (50) ve Onur D. (39) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Onur D, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçiler ise Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülen patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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