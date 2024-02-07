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Mudurnu'da Servis Şoförlerine Trafik ve Kış Şartları Eğitimi Verildi

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, servis şoförlerine yönelik trafik eğitimi ve kış şartlarında güvenli sürüş eğitimi düzenlendi. Eğitimde trafik kuralları, yapılan hatalar, kış şartlarında güvenli sürüş ve araçların kış şartlarına göre ayarlanması konularında bilgi verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, servis şoförlerine yönelik trafik eğitimi ve kış şartlarında güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitime, 40 servis şoförü katıldı.

Eğitimde uzmanlar tarafından trafik kuralları, yapılan hatalar, kış şartlarında güvenli sürüş ve araçların kış şartlarına göre ayarlanması konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mudurnu Bolu Güvenlik Trafik Eğitim Güncel Haberler

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