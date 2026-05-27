Bolu'da kurbanlığı uygunsuz taşıyan sürücü hakkında işlem yapıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki bir aracın arkasında taşınan kurbanlık hayvana ilişkin görüntüler üzerine sürücü hakkında idari ve adli işlem başlatıldı. Valilik, hayvana kötü muamele nedeniyle konunun adli makamlara intikal ettirildiğini duyurdu.

Bolu Valiliği, Mudurnu ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka kısmında taşınan kurbanlık hayvana ilişkin görüntülerle ilgili araç sürücüsü hakkında idari ve adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Mudurnu'da dün kaydedildiği belirtilen görüntüler üzerine yapılan incelemelerde araç sürücüsünün tespit edildiği ifade edilerek, sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında trafik cezası ve idari yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, hayvana kötü muamele niteliği taşıyan fiille ilgili konunun adli makamlara intikal ettirildiği bildirilerek, vatandaşların özellikle kurbanlık hayvanların sevk ve kesim süreçlerinde hem dini hassasiyetlere hem de yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun hareket etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
