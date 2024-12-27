Mudurnu'da 'Çocuklar Camide' Projesi Kapsamında Tiyatro Etkinliği Düzenlendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Çocuklar Camide" projesi kapsamında tiyatro etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından hayata geçirilen etkinlik çerçevesinde Beşkavaklar Camsi'nde Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat'ın yer aldığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Çocukların dini ve milli bilinçlerini geliştirmek amacıyla özel hazırlanan oyunda, çocukların eğlenirken öğrenmesi hedeflendi.

Tiyatroda oyununda, iyi arkadaşlık, çalışkanlık ve okumanın önemi gibi değerler işlenirken, yerli ve milli ürünlerin kullanımı ve tüketici bilinci gibi konular ele alındı.

Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.