Mudanya'da Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, Mudanya'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene, Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gün, Mudanya Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dernek Başkanı Ahmet Gün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Gün, burada yaptığı konuşmada Muhtarlar Günü'nü kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, muhtarlık kurumunun devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Gün, "Muhtarlık, devletimizin vatandaşa en yakın eli, mahallemizin sesi ve millet iradesinin yereldeki temsilcisidir. Biz muhtarlar, vatandaşlarımızın taleplerini ilgili kurumlara ulaştırarak hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

Konuşmasında ayrıca, görevi başında ve geçmişte hizmet etmiş tüm muhtarları selamlayan Gün, ebediyete intikal eden 15 Temmuz şehidi muhtar Mete Sertbaş, Kumyaka Mahalle Muhtarı Ercüment Yılmaz ve Güzelyalı Yalı Mahallesi Muhtarı Nejdi Dilsiz'i rahmetle andı.

Ahmet Gün, Muhtarlar Günü'nün ilan edilmesine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine ve vatandaşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.