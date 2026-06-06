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Bursa'da motosikletin manevra yapan otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da motosikletin manevra yapan otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.G'nin kullandığı 16 BNN 390 plakalı motosiklet, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde manevra yapan İ.Ç. idaresindeki 16 AIH 793 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü M.G. ile aynı motosiklette bulunan G.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
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